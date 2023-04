Sanremo, la clamorosa proposta in diretta tv di Morgan: “Perché non lo facciamo insieme?”

Morgan ha lanciato una proposta in diretta tv ad un altro ospite: cosa è successo?

Reduce dalla sua conduzione a Stramorgan, Marco Castoldi, in arte Morgan è stato ospitato oggi pomeriggio in collegamento con TvTalk, programma in onda su Rai 3. Il cantante ha raccontato le sue prime impressioni sulla sua nuova avventura come conduttore, così come Nek (conduttore del format Dalla Strada Al Palco). A quel punto, l’ex frontman dei Bluevertigo ha fatto qualche complimento a Nek riguardo il suo approccio nel condurre il suo show.

La proposta di Morgan

“Trovo che sia un dono, perché dona conoscenza inconsapevolmente” ha esordito così Nek, rivolgendosi a Morgan in collegamento. “Lo dico perché il più delle volte non se ne accorge. Insegna” ha poi continuato il collega all’ex frontman dei Bluvertigo. “Io e te ci conosciamo da tanto tempo, ma abbiamo l’occasione di parlare troppo poco. E tutte le volte che succede in tanto imparo e poi abbiamo tanti gusti che riguardano i nostri artisti preferiti” ha inoltre aggiunto il cantante di Sassuolo. A quel punto, Morgan ha interrotto l’amico e gli ha chiesto: “A questo punto, scusa eh. Facciamo Sanremo insieme!”. La replica di Nek è stata simpaticamente: “Lo facciamo insieme, diamo questa notizia! Una volta per tutte”.

Insomma, tale proposta prima o poi verrà presa in considerazione in futuro? Chissà, mai dire mai, però ora i due artisti sono impegnati nella conduzione dei loro show, e a quanto pare, non ci resta che attedere.