Grand Tour: ultima puntata sbanca gli ascolti dopo settimane di flop

Dopo settimane di Flop gli ascolti tv di venerdì 23 agosto sono stati tutti per Grand Tour. Il programma di Lorella Cuccarini riesce a raccogliere il consenso dei telespettatori, sbaragliando la concorrenza della prima serata.

Grand Tour: il viaggio in Sardegna incanta gli italiani

l viaggio di ‘Grand Tour’ tra Sardegna e Veneto ha incantato i telespettatori italiani, permettendo alla presentatrice Lorella Cuccarini di portare a casa una piccola vittoria per quel programma che non ha decollato come avrebbe dovuto.

In totale è stato registrato uno share per circa 1 milione e 842 mila telespettatori, pari cioè al 12%. Con il doppio appuntamento di ieri sera infatti, la Cuccarini aveva dovuto chiudere il programma sette giorni prima, dato il flop delle puntate scorse.

Cuccarini regina della prima serata

Più nel dettaglio, la prima parte di ‘Grand Tour’ ha bloccato davanti la TV circa 2 milioni 51 mila spettatori con il 12,2%. Per la seconda parte invece, i numeri hanno contato 1 milione 583 mila spettatori con l’11,7% di share.

Insomma il programma vince, su Canale 5, dove ieri sera era trasmesso il film di Paolo Genovese ‘Immaturi – Il viaggio’ (con appena il 10,4% di share). Bell’incasso anche su Rai2 dove è stato mandato in onda il film ‘Frammenti di bugie’, con Nicole de Boer, terzo nel prime time grazie a 1 milione 245mila spettatori e il 7,6% di share, secondo Today.