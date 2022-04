Yellowstone, quante puntate della serie TV sono? Ci sarà una nuova stagione?

Finalmente arriva anche in chiaro la serie televisiva Yellowstone, che ha riscosso un importante successo in questi ultimi anni. Dopo la messa in onda sulle pay-tv, la serie western con protagonista Kevin Costner nei panni di John Dutton sbarca su La7: il primo appuntamento è per questa sera, alle ore 21:20, con i primi due episodi.

Nella prima stagione i telespettatori potranno cominciare a scoprire tutti i dettagli sulla famiglia Dutton. Oltre al capofamiglia John, proprietario del più grande ranch del Montana, ci sono i figli: Lee (il maggiore), Jamie (che mira a diventare avvocato), Beth (una donna d’affari) e l’ex marine Kayce. John può contare anche sul fedelissimo Rip Wheeler, interpretato da Cole Hauser.

Ma quante sono in tutto le puntate di Yellowstone? La prima stagione è caratterizzata in tutto da nove episodi, ma finora sono andate in onda ben quattro stagioni della serie western. Dalla seconda in poi gli episodi sono diventati dieci per ogni stagione: pertanto, ad oggi, le puntate della serie sono in tutto 39.

Un numero che è destinato ad aumentare, dato che è in fase di realizzazione anche la quinta stagione, che sarà più lunga rispetto alle precedenti: ben 14 episodi, divisi in due parti. Inizialmente si pensava che la quinta stagione uscisse nell’inverno del 2022, ma le ultime indiscrezioni rivelano che molto probabilmente i nuovi episodi arriveranno già entro quest’estate.

