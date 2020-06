Raffella Mennoia rompe il silenzio: “Ho dovuto fare delle riflessioni”

Raffaella Mennoia insultata e attaccata sui social, ecco cosa ha detto su Instagram

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui

Nelle ultime settimane la Mennoia e la redazione di Uomini e Donne si sono ritrovati al centro di moltissime critiche e polemiche, le accuse sono partire da Mario Serpa e Teresa Cilia.

Dopo settimane di silenzio Raffaella Mennoia ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Voglio dirvi che dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare delle riflessioni che riguardano Instagram e più che altro quello che questi social possono causare”.

L’autrice del programma ha continuato dicendo: “Ho letto degli insulti gravissimi che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che naturalmente raccontano molto di chi li scrive e ben poco sulla mia persona”.

La Mennoia ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che nelle ultime settimane l’hanno sostenuta: “Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo. Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha vista coinvolta mio malgrado. Poi posso solamente dire che sto per tornare in Italia dove dovrò preparare un’altra valigia e partire per la Sardegna per Temptation Island Vip”.

Tramite un’altra storia pubblicata su Instagram, Raffaella Mennoia ha concluso dicendo: “Ultima considerazione: è solo la verità che rende liberi”.

Sara Fonte