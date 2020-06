George Clooney ghiotto di pecorino sardo: ne ha spediti 32 Kg a Los Angeles

George Clooney è ghiotto di Pecorino Sardo. E per questo ha deciso di spedire 32 Kg a Los Angeles: proprio non vuole rimanerne senza. In fondo, sappiamo bene che l’attore ama molto la Sardegna, scoperta ai tempi della sua love story con Elisabetta Canalis (tant’è che ha girato alcune puntate della sua serie TV in Gallura).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui

Verso una nuova attività per George Clooney?

La news arriva dal quotidiano inglese Daily Star: siamo forse davanti ad una nuova idea imprenditoriale? I rumors parlano infatti di un George Clooney intento ad importare il pecorino sardo negli USA.

Il Daily ha pubblicato l’intervista di un amico di George e di sua moglie Amal, il quale ha raccontato dell’amore per la coppia di un pecorino assaggiato presso un contadino di nome Peppino e da allora ne vanno ghiotti.

Una manna dal cielo per la Sardegna

Un simile interesse ha suscitato la curiosità dell’attore statunitense che si dice abbia già provveduto a farsi spedire a Los Angeles 32 kg di questo formaggio.

E qualcuno crede che questo sia l’inizio di un vero e proprio business. Il dubbio è lecito considerando quanto abbia avuto successo nel 2013 quando decise di iniziare a vendere con successo la la Casamigos, una tequila di alta gamma: vendette circa 170 mila casse nel 2017.