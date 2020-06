Uomini e Donne, Ester Glam mamma per la prima volta: è nato Gabriele

Ester Glam e Luca genitori per la prima volta, l’ex corteggiatrice dedica parole speciali al figlio

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Ester Glam, divenuta nota per aver partecipato nei panni di corteggiatrice al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui

L’ex corteggiatrice aveva provato a trovare l’amore in trasmissione, per mesi ha corteggiato Paolo Crivellin ma non è stata lei la sua scelta. Dopo il programma la Glam ha trovato l’amore, lui è uno chef di nome Luca.

I due sono diventati genitori per la prima volta, oggi 26 agosto è nato il piccolo Gabriele. Poco fa l’ex corteggiatrice ha postato una foto del figlio sul suo profilo Instagram. Nella didascalia dello scatto Ester ha dedicato parole piene d’amore al figlio.

Queste le parole di Ester Glam per il piccolo Gabriele: “9 mesi ad immaginarti, sognarti e fare tutto in funzione tua, sperando ogni giorno di non sbagliare niente per farti stare bene.”

L’ex corteggiatrice ha poi aggiunto: “Nonostante il male assurdo per i punti, riesco solo a guardarti e ad essere felice perché oggi 26/08/2019 il giorno di S. Alessandro lo zio che ti protegge e lo farà sempre , ho messo al mondo Gabriele Baldacci, il grande amore della mia vita.”

La Glam sui social ha condiviso la sua immensa gioia con i tantissimi fan che la seguono. L’ex corteggiatrice e il compagno sono al settimo cielo, Gabriele ha arricchito maggiormente il loro amore.

Sara Fonte