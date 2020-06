Il volto del male ha una forma. Joaquin Phoenix è il Joker: ecco il trailer

E’ finalmente uscito il trailer definitivo dedicato al nuovo film che parlerà delle origini di uno dei volti più iconici e temuti di tutto l’universo DC, il Joker.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui

Il più grande nemico di Batman verrà interpretato da Joaquin Phoenix, attore dall’esperienza decennale, il quale vestirà i panni del Clown pazzo dopo interpreti del calibro di : Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto. Nel trailer troviamo Arthur , vero nome di questa versione cinematografica del Joker, un attore comico fallito, maltrattato dal mondo dei media e dei suoi esponenti di spicco, tra i quali troviamo un presentatore televisivo interpretato dal sublime Robert De Niro.

Tutto questo porterà il povero Arthur a creare una sua visione distorta del mondo, piena di pensieri negativi e di vendetta verso coloro che lo hanno sempre preso deriso , scendendo pian piano in un abisso di follia dalla quale purtroppo, non uscirà mai più ad uscire, divenendo quello per cui è famoso, ovvero la nemesi di Batman, protettore di Gotham City.

Un’altra nota di merito riguarda le voci che si occuperanno del doppiaggio: sarà proprio Adriano Giannini, colui che diede la voce a Heath Ledger in The Dark Knight a far parlare ancora una volta questo efferato e folle criminale

Tra l’altro, suo padre Giancarlo Giannini doppiò Jack Nicholson nel primo Batman di Tim Burton.

Lorenzo Carbone