Sean Bean non vuole più morire. Addio al più antico Meme di Hollywood

Ormai è un dato di fatto, determinati attori diventano delle leggende viventi nel magico mondo di Internet non solo per i loro pregi, ma anche per doti non proprio positive, specialmente legati ai loro personaggi che interpretano, uno di questi, purtroppo per lui, è Sean Bean.

Attore dall’immensa esperienza e dal carisma non comune, Bean è famoso non solo per la sua bravura, ma perchè il novanta per cento dei suoi personaggi purtroppo va incontro ad una fine estremamente triste e violenta.

Questa cosa, ovviamente, è stata notata da tempo dal popolo del Web, il quale ha creato un vero e proprio culto legato alle continue morti di Sean Bean.

Sia che fosse per caduta, che per decapitazione, che per mille altri modi, le morti di Sean Bean sono divenute un fenomeno mediatico, che ha dato ancora più notorietà all’attore britannico, il quale però…non ha mai digerito fino in fondo tutto questo.

Bean, infatti ha deciso di recente di rifiutare ogni singolo ruolo in cui il suo personaggio muore, visto che:

“Ho cominciato a rifiutare queste cose, ho detto “Loro (gli spettatori) ormai sanno che il mio personaggio morirà perchè ci sono io […] è prevedibile”

Come finirà questa storia? Lo scopriremo in questi giorni

