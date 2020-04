Kirk Douglas a 102 anni si rivede in foto con Catherine Zeta-Jones

Kirk Douglas in foto con Catherine Zeta-Jones, i 102 anni di un divo

Kirk Douglas è stato un’icona del cinema Hollywoodiano. L’attore, il cui vero nome è Issur Demsky Danielovitch, ha interpretato pellicole iconiche e veri e propri kolossal come “Spartacus”, “Sfida all’OK Corral”, “Le mura di Gerico” e “Orizzonti di gloria”, solo per citare alcuni dei più celebri.

Dal 2004 l’attore, classe 1916, si è ritirato dalle scene; il suo ultimo film è stato “Illusion” di Michael E. Goorjan.

Oggi Kirk Douglas ha 102 anni e la sua vita si svolge perlopiù lontano dai riflettori. Sono pochissime le foto recenti dell’attore, il Premio Oscar vivente più longevo al mondo. Ma quelle poche foto lo ritraggono calato in scene di famiglia assolutamente ordinarie. Come l’immagine catturata dal nipote Cameron lo scorso Aprile, in cui Kirk si rilassava all’interno di una tenda da campeggio.

L’ultima foto di Kirk Douglas risale alla giornata di ieri, mercoledì 25 Settembre. Ovvero il compleanno di Catherine Zeta-Jones, cinquantenne, che per l’occasione ha pubblicato le immagini dei festeggiamenti insieme al suocero sorridente e partecipe.

“La cena di ieri sera con papà”, recita la foto – seguita, a breve distanza, da alcune immagini pubblicate anche dal marito Michael Douglas, che nella stessa giornata ha compiuto 75 anni.

Un ritratto familiare intimo e commovente per una delle ultime vere grandi star di Hollywood.