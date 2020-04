Filippo Magnini a Storie Italiane: “Ho conquistato Giorgia con un tiramisù”

Filippo Magnini sempre più innamorato di Giorgia Palmas, l’ex nuotatore vuole sposarla

Al centro del gossip nelle ultime ore Filippo Magnini, l’ex nuotatore oggi 3 ottobre è stato ospite a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1.

Magnini ha parlato della sua bellissima storia d’amore con Giorgia Palmas e di come sia riuscito a conquistare il suo cuore. Alla conduttrice ha detto: “Ormai siamo assieme da un anno e mezzo. Ci siamo ufficialmente fidanzati il 15 marzo dell’anno scorso. Ho fatto i miei studi, abbiamo amici in comune come Alessandro Martorana ed Elena Barolo, ho sondato il terreno. Sapevo che era single da un po’.”

Filippo Magnini ha continuato dicendo: “Lei non l’ho mai incontrata e vista prima di persona. Ho chiesto, poi, di incontrarla. Abbiamo fatto delle cene con amici, poi siamo rimasti da soli e ci siamo fidanzati. Amore a prima vista? E’ stato tutto perfetto.”

Magnini ha conquistato la fidanzata prendendola per la gola. In merito a ciò ha raccontato: “L’ho conquistata con un tiramisù. Mi piace cucinare. Invece di farle un regalo materiale al suo compleanno, le ho preparato la torta. Avevo una paura pazzesca. Invece era molto buono. E li mi ha dato un bacio.”

L’ex nuotatore è davvero felice con Giorgia Palmas: “Io penso di essere fortunato. E’ una bellissima ragazza, è la più bella del mondo. Ci sono tante cose che mi piacciono di lei, il carattere è una mamma responsabile.”

Tra i loro progetti di coppia futuri c’è il matrimonio. Quando convoleranno a nozze? Filippo Magnini ha risposto: “Quando non lo so, ma sicuramente me la sposo. Per me è un valore importante, se trovi la persona giusta come Giorgia, lo farò.”