Tale e Quale Show 2021, chi parteciperà? Novità e anticipazioni

Si sta già lavorando al cast di Tale e Quale Show 2021, il programma d’intrattenimento che tornerà il prossimo autunno e che vedrà molti personaggi famosi impersonare (esteticamente e vocalmente) i colossi della musica.

Stando alle ultime indiscrezioni, il conduttore Carlo Conti avrebbe deciso di attingere dall’ultima edizione del Grande Fratello VIP (la quinta, ndr) che ha visto la conduzione di Alfonso Signorini.

Il nome di Stefania Orlando era già uscito nei giorni scorsi, ma ora sono spuntati fuori altri concorrenti che hanno condiviso nei mesi scorsi l’esperienza all’interno della Casa più famosa d’Italia.

Sarebbe stata provinata Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, e sempre stando alle voci si sarebbe sottoposta al provino per Tale e Quale Show anche mamma Maria Teresa.

Anche Pierpaolo Pretelli, giunto secondo nell’ultima edizione del GF Vip (battuto in finale da Tommaso Zorzi, ndr), è stato provinato per Tale e Quale Show 2021. Pertanto, al momento, ci sarebbero quattro ex gieffini pronti ad entrare nel cast del famoso programma condotto da Carlo Conti.

Chiaramente si è trattato solo di un provino, e non è detto che i personaggi citati finiscano poi tutti nella squadra di concorrenti che andrà a giocarsi il titolo di campione 2021 di Tale e Quale Show.

