Chi è Natalia Titova, la compagna di Massimiliano Rosolino?

Ecco chi è Natalia Titova, la compagna dell’ex nuotatore Massimiliano Rosolino

Natalia Titova è una famosa ballerina e insegnante di ballo, divenuta soprattutto nota per essere da alcuni anni uno dei volti di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci.

La ballerina è nata l’1 marzo 1973 a Mosca, da molti anni vive però in Italia. Sin da piccolissima manifestò la sua grande passione per la danza, iniziò infatti a ballare quando aveva solamente tre anni. Nel 1998 Natalia Titova si trasferì in Italia e iniziò a collaborare con il ballerino Simone Di Pasquale. Nel corso della sua lunga e stimata carriera ha preso parte a molte gare internazionali di ballo.

A farle ottenere maggiore visibilità è stato il suo ruolo di maestra di ballo a Ballando con le Stelle, ruolo che ricopre dal 2005. Si aggiudicò la vittoria del programma nel 2009 in coppia con Emanuele Filiberto di Savoia, nel 2014 annunciò il suo ritiro dal programma di Milly Carlucci.

Nel 2010 Natalia Titova ha condotto il Meeting del mare su Rai Uno. Dal 2015 al 2020 ha ricoperto il ruolo di insegnate di danza latino-americana ad Amici di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, la ballerina è sempre stata molto riservata. Sappiamo però che in passato ha avuto una storia d’amore con il ballerino Simone Di Pasquale. Dal 2006 è legata sentimentalmente all’ex nuotatore Massimiliano Rosolini, dal loro amore sono nate le figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

