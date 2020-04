Sonia Pattarino parla della rottura con Ivan Gonzalez: “Penso che non mi abbia mai amato”

Ecco perché Sonia Pattarino ha lasciato Ivan Gonzalez

Si torna a parlare della storia d’amore tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, nata pochi mesi fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Poche settimane fa l’ex corteggiatrice ha svelato ai suoi tantissimi fan che la sua storia d’amore con Ivan Gonzalez è giunta al capolinea. Dopo la scelta le cose tra loro sembravano procedere a gonfie vele, ma con il passare del tempo il loro rapporto è cambiato al punto da far prendere loro la decisione di lasciarsi.

Intervistata da Uomini e Donne Magazine l’ex fidanzata di Ivan Gonzalez è tornata a parlare del loro rapporto, ha anche svelato il motivo della rottura. Sonia Pattarino non si è ancora ripresa del tutto, lei stessa ha detto: “Sto attraversando un periodo non facile. È finita una storia che mi ha fatto vivere delle emozioni forti. Ho lasciato tutte le mie certezze per andare in Spagna, finché mi sono dovuta arrendere all’idea che tra me e Ivan non ci fosse un futuro.”

La Pattarino ha aggiunto: “Di fronte alla possibilità di trasformare i miei soggiorni a Madrid in una vera e propria convivenza stabile, ho trovato un uomo che si è tirato indietro. Questa nostra storia è iniziata nel migliore dei modi. Avevo accanto un uomo che sembrava perfetto: presente, dolce e affettuoso. Poi qualcosa è cambiata: poco prima dell’estate io e lvàn abbiamo vissuto un periodo difficile.”

Sonia Pattarino ha fatto sapere che lei e Ivan Gonzalez sono troppo diversi e questo li ha portati a scontrarsi spesso. Per ritrovare la serenità i due ad agosto hanno fatto un viaggio in Messico, le cose sono andate benissimo. L’ex corteggiatrice pensava che i due si erano ritrovati, per il suo compleanno è tornata in Sardegna convinta che Ivan l’avrebbe raggiunta ma non è stato così.

L’ex corteggiatrice ha spiegato: “lvan ha trovato mille scuse per non prendere l’aereo e venire da me. Non ha neppure pensato a una sorpresa a distanza o semplicemente una torta da farmi recapitare. Da lì ho avuto l’ennesima dimostrazione che forse i sentimenti che provavo io non erano gli stessi che nutriva lui nei miei riguardi.”

A causa del comportamento di Ivan Sonia Pattarino ha deciso di mettere un punto alla loro relazione: “Davanti a questa sua assenza, e considerando tutto il periodo difficiIe che abbiamo attraversato, ho preso la decisione di chiudere la nostra storia. Era un rapporto che ci stava cambiando: io non mi sentivo più felice e lui non si sembrava sereno. Da parte mia c’era amore, ma quando più volte un uomo alla domanda “Cosa senti per me? Mi ami?” ti risponde ”un pochino”, forse c’è poco da poter recuperare.”

L’ex corteggiatrice parlando dell’ex fidanzato ha aggiunto: “È una persona troppo concentrata su se stessa per dedicarsi pienamente a qualcun altro. Ci siamo lasciati per telefono e lui non ha voluto neanche un successivo confronto faccia a faccia. In questo mese non ha fatto nulla per recuperare.”

Dopo quella telefonata i due non si sono più sentiti, Sonia prova ancora un po’ di rabbia per come sono andate le cose, non ha rimpianti ma non vuole più sentirlo. Lei stessa ha detto: “Non ho più voglia di avere un chiarimento con lui. Non ha senso perdonare una persona che ti fa soffrire.”

Sonia Pattarino ha concluso dicendo: “Penso che Ivan non mi abbia mai amato ma fosse solo infantile. Un uomo a cui batte il cuore per te non ti lascia andare via.”

Sara Fonte