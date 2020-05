Chiara Ferragni Unposted sbarca su Amazon Prime Video: svelata la data

Ecco quando Chiara Ferragni Unposted sbarcherà su Amazon Prime Video

Al centro del gossip ancora una volta Chiara Ferragni, la scorsa settimana l’amatissima fashion blogger sul suo profilo Instagram si è lasciata sfuggire un’importante novità che riguarda il film sulla sua vita, ‘Chiara Ferragni – Unposted’.

Ai suoi tantissimi fan l’amata e seguita influencer ha svelato che tra un mese il film sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video, questa è di certo un’ottima notizia per chi se lo fosse perso o per chi ha voglia di rivederlo.

Il documentario della Ferragni quando sbarcherà su Amazon Prime Video? La data è stata finalmente svelata, sarà disponibile dal prossimo venerdì 29 novembre.

Sia Chiara Ferragni che la nota azienda hanno detto di essere davvero felici della collaborazione nata tra loro. La moglie di Fedez in merito a ciò ha detto: “Sono molto contenta che questo film sarà presto disponibile su Amazon Prime Video e disponibile in tutto il mondo. Spero che la mia storia possa raggiungere più persone possibili e che possa incoraggiarle a credere e a perseguire i propri sogni, proprio come ho fatto io“.

Viktoria Wasilewski, Head of Content di Prime Video in Italia, ha invece dichiarato: “Siamo entusiasti di poter rendere il documentario di successo su Chiara Ferragni un contenuto esclusivo per i clienti Prime in Italia e nel mondo. Chiara è il perfetto esempio di imprenditorialità femminile e di donna di successo in grado di coinvolgere ogni giorno milioni di fan in tutto il mondo”.

La Wasilewski ha poi concluso dicendo: “Siamo felici di poter fornire ai nostri spettatori uno sguardo esclusivo sulla sua vita affascinante e sul suo lavoro.”

