The Boys 3: arrivano le prime foto ufficiali della terza stagione su Amazon Prime. Come sarà e cosa sappiamo finora

The Boys 3: arrivano alcune immagini di anteprima della terza stagione della serie Tv original di Amazon Prime Video.

Le riprese sono già cominciate e gli attori protagonisti della serie postano le prime immagini sui social, soprattutto su Instagram e su Twitter. Quali sono le migliori?

Le immagini leak e cosa sappiamo finora sulla terza stagione

Quali sono i commenti e le immagini che si sono visti sui social in questi giorni? Qui c’è il commento di Anthony Starr, che interpreta il ruolo di Patriota nella serie.

Anche Erin Moriarty e Jack Quaid, che interpretano Starlinght e Hugie, hanno voluto salutare i fan e raccontare la loro nuova esperienza sul set.

Il creatore di The Boys su Twitter, Eric Kripke, ha lanciato il primo fotogramma della prima puntata della terza serie. Una gigantesca statua di Patriota. Cosa dimostrerà?

Al momento, però, nessuno dei protagonisti vuole sbilanciarsi sulla trama della nuova serie.

The Boys 3: quando sarà online?

La terza stagione è in lavorazione, quindi si pensa che nel 2022 (se non prima) dovrebbe essere a disposizione del pubblico della piattaforma di Amazon Prime Video. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali.

Leggi anche => The Boys 2: ecco chi interpreterà il padre di Butcher

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui