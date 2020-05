Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con Belen Rodriguez? Il gossip

Belen Rodriguez e Andrea Damante hanno avuto un rapporto clandestino?

Si torna a parlare ancora una volta della fine della storia d’amore tra Giulia De Lelli e Andrea Damante, coppia nata in una delle passate edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne.

La loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, per anni hanno fatto sognare i loro tantissimi fan. L’ex corteggiatrice ha lasciato colui che credeva essere l’amore della sua vita quando ha scoperto che l’aveva tradita molte volte, con donne diverse.

Un nuovo pettegolezzo è emerso sui tradimenti del noto deejay veronese. Stando a quanto ha rivelato il settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi 30 ottobre, Andrea Damante avrebbe tradito Giulia anche con Belen Rodriguez.

Questo è ciò che si legge sulla nota rivista diretta da Alfonso Signorini: “Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino. Parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis).”

E ancora: “In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello.”

In molti si chiedono se il pettegolezzo sia vero, Belen Rodriguez e Andrea Damante però non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire lo scoop lanciato da Chi.

Damante e Belen, mentre erano entrambi fidanzati, hanno davvero avuto un flirt clandestino? Questo al momento non possiamo saperlo con certezza, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

