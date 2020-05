Benedetta Bosi è la nuova fiamma di Flavio Briatore: ha 49 anni meno di lui

Flavio Briatore ha un nuovo amore, lei è Benedetta Bosi

Da giorni non si fa che parlare del nuovo amore di Flavio Briatore, si tratta di Benedetta Bosi, una giovane e bellissima ragazza di soli 20 anni, 49 in meno dell’imprenditore che ne ha 69.

Il settimanale Chi li ha paparazzati durante la loro fuga d’amore in Kenia, sulla spiaggia di Malindi, in atteggiamenti intimi e romantici. Gli scatti sono stati pubblicati dalla nota rivista diretta da Alfonso Signorini nel numero in edicola da oggi mercoledì 30 ottobre.

Benedetta Bosi sogna di diventare un magistrato, studia Giurisprudenza all’Università statale di Milano. Questo, però, non sembra essere il suo unico sogno, a quanto pare vorrebbe fare anche la modella. In merito a ciò sulla rivista si legge: “Oggi non le dispiacerebbe calcare la passerella, entrare, come top model magari, nello sfavillante mondo della moda”.

Negli scatti pubblicati da Chi la nuova fiamma di Flavio Briatore mostra curve da urlo, di certo diventare una modella per lei non dovrebbe essere un problema.

Da quando è stata fotografata in atteggiamenti intimi con l’imprenditore Benedetta Bosi ha modificato il suo account Instagram facendolo diventare privato. Ci tiene alla sua privacy o il suo è un modo per aumentare il suo numero di follower? Senza seguirla, infatti, non si possono vedere le sue foto, nel giro di pochi giorni il numero dei suoi follower è già notevolmente aumentato.

Sara Fonte