Uomini e Donne, Giulia Cavaglia e Francesco Sole più innamorati che mai: la romantica dedica di lui

Giulia Cavaglia felice con Francesco Sole, la loro storia d’amore procede a gonfie vele

Si continua a parlare della storia d’amore nata tra l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglia e Francesco Sole, i due sui social si mostrano più innamorati e complici che mai.

Tante sono state le delusioni provate dalla Cavaglia al Trono Classico di Uomini e Donne, lo scorso anno non era stata scelta da Lorenzo ed è per questo che Maria De Filippi le aveva offerto il trono, anche in questo caso però non è andata bene. L’ex tronista pensava infatti di aver trovato l’amore, ma la sua relazione con Manuel Galiano è giunta presto al capolinea.

Ad oggi Giulia Cavaglia sembra essere davvero felice con Francesco Sole, i due si dedicano spesso parole d’amore su Instagram. Poche ore fa il ragazzo ha pubblicato un simpatico e dolce video dove in ginocchio chiede a Giulia di trascorrere le vacanza di Natale con lui, lei ha accettato senza pensarci due volte.

Nella didascalia del video Francesco Sole ha scritto: “Quando decidi di fare l’annuncio più importante della tua vita durante il primo firmacopie del tuo nuovo libro.”

Sempre ieri il fidanzato di Giulia Cavaglia le aveva dedicato un altro post con una speciale dedica. Dopo aver postato una foto dove si baciano ha aggiunto la seguente didascalia: “Da tronista a fidanzata di Francesco Sole è un attimo! Un attimo fatto di coraggio, fiducia e passione. Un attimo fatto da LUI che sceglie di corteggiarti anche dopo averti già conquistata e da LEI che sceglie di mostrarti tutta la dolcezza che aveva sempre nascosto al mondo.”

Francesco Sole ha poi concluso dicendo: “Un attimo fatto da due pazzi che decidono di tenersi stretti e impazzire insieme. Un attimo che a me piace moltissimo. E a te?”

Sara Fonte