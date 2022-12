Chi è il Capitano Domenico Maione, meteorologo dell’Aeronautica Militare e volto delle previsioni Rai?

Guardando la televisione a molti sarà sicuramente capitato di aver visto il Capitano Domenico Maione, ovvero il giovane meteorologo dell’Aeronautica Militare impegnato nelle previsioni meteo dei canali Rai. Ma cosa sappiamo su di lui e sulla sua vita privata?

Chi è il Comandante Domenico Maione

Domenico Maione è un volto noto Rai e nello specifico è un meteorologo dell’Aeronautica Militare impegnato nelle previsioni meteo dei canali Rai. Su di lui sono poche le informazioni trapelate nel tempo, e quindi di cui siamo in possesso. Ma sappiamo che ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Inoltre oltre ad essere un bravo meteorologo è anche un appassionato di sport. Maione infatti oltre a frequentare la palestra e praticare particolari sport, come ad esempio lo sport da combattimento grazie al quale è riuscito anche ad ottenere dei riconoscimenti e vincere delle coppe, sembrerebbe essere anche un grande appassionato di calcio. E nello specifico la squadra del suo cuore sembrerebbe essere proprio la Lazio.

La vita privata del Comandante Maione

Cosa sappiamo invece sulla vita privata del noto Comandante di Rai 1 e Rai 2? In realtà anche in questo caso le informazioni trapelate sono poche. Ciò che è certo è che Maione oltre ad essere un grande professionista e un appassionato di sport è anche un padre di famiglia. Il noto Comandante è infatti padre di due bambini, e proprio sul suo profilo Instagram diverso tempo fa ha condiviso una fotografia in loro compagnia davanti ad una torta.