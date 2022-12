Sex Education 4 quando uscirà? Cosa sappiamo della 4 stagione?

Sex Education tornerà presto e saremo pronti a vivere nuove avventure, ma la quarta stagione è piena di novità. Vediamo tutto ciò che sappiamo sulla serie tv di Netflix che racconta le vicende dei liceali alle prese con i primi amori e il nuovo mondo che cambia.

Sex Education 4 – quando uscirà?

Per quanto riguarda l’uscita della nuova stagione non abbiamo ancora una data. Le riprese sono iniziate ad agosto 2022 e si presume che i prossimi episodi potremmo vederli nel 2023, verso la primavera inoltrata. Un’attesa questa, che fa fremere i fan, considerato come è terminata la terza stagione.

Alla fine di Sex Education 3 infatti, vediamo che a Moordale c’è un nuovo preside che inizierà a dettare nuove regole rigide per recuperare la cattiva reputazione, ma non riuscendoci la scuola viene chiusa e gli studenti si dovranno trasferire. Maeve invece aveva deciso di partire per New York. Vediamo quindi cosa si affronterà nella quarta stagione.

Sex Education 4 – quali sono le novità?

Intanto Otis, Eric e gli altri si trasferiranno in una nuova scuola, il Cavendish Sixth Form College, e si ritroveranno in un nuovo territorio inesplorato, dove cercheranno di trovare un’identità. Otis per esempio, tenterà di aprire una nuova “clinica del sesso” mentre Eric cercherà di non rientrare nella categoria degli “sfigati”. Anche per gli altri personaggi ci saranno nuovi cambiamenti e nasceranno nuovi sentimenti dovuti proprio a questo ingresso in un nuovo contesto scolastico.

Maeve invece si trasferirà a New York per frequentare la Wallace University con la guida dello scrittore Thomas Molloy. Significherà forse la fine della relazione con Otis?

Sex Education 4 – a proposito del cast

La quarta stagione di Sex Education rappresenta una novità non soltanto per quanto riguarda le nuove dinamiche tra i personaggi e la nuova ambientazione. Anche nel cast ci sarà una bella rivoluzione.

Purtroppo non torneranno diversi personaggi tra cui Ola, Lily, Olivia e l’insegnante Emily. Sono invece riconfermati Otis, Eric, Jean, Ruby, Aimee, Adam, Jackson e Viv. Per quanto riguarda Maeve, la vedremo molto meno.

Tra le new entry invece vediamo Daniel Levy (Thomas Molloy), Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yahshua.

Intanto vi lasciamo con qualche foto promozionale della 4 stagione!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix UK & Ireland (@netflixuk)