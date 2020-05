Nicole Mazzocato e Damante pizzicati di nuovo insieme, parla lei: “Ho cambiato idea su di lui”

In che rapporti sono davvero Nicole Mazzocato e Andrea Damante?

Da settimane non si fa che parlare del presunto flirt segreto nato tra Nicole Mazzocato e Andrea Damante, entrambi divenuti noti in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Dopo che il gossip si era diffuso, Nicole Mazzocato sul suo profilo Instagram ci aveva tenuto a smentire subito di avere un flirt con Damante. Nonostante la smentita si continua a parlare di loro, soprattutto dopo che poche ore fa i due sono stati pizzicati di nuovo insieme in un locale a Milano.

Andrea Damante e Nicole Mazzocato non erano da soli e di certo non erano nemmeno in atteggiamenti intimi, l’ex corteggiatrice ha infatti un fidanzato e non potrebbe quindi assumere certi atteggiamenti in pubblico a prescindere dal fatto che la relazione segreta con il deejay veronese sia vera oppure no.

Tantissime sono state le domande dei fan dopo che i due sono stati visti di nuovo insieme a Milano. Un fan ha insinuato che stiano insieme di nascosto. Nicole Mazzocato dopo aver letto certe insinuazioni non è certo rimasta in silenzio. Al commento del fan su Instagram ha scritto: “I problemi ve li fate solo voi fan accaniti perché il mio ragazzo è la persona più tranquilla del mondo! Io mi fido di lui e lui di me! Ribadisco, il caos lo create voi per niente”.

La nota influencer ci ha tenuto a ribadire di essere fidanzata, con Damante c’è solo una bella amicizia. Lei stessa ha detto: “Io sono fidanzata, Andrea è diventato un amico! Ho cambiato idea su di lui, conoscendolo meglio, ma io sono innamoratissima del mio ragazzo e non vedo l’ora che venga a Milano! Quindi scusami, ma stai sbagliando persona e uomo!”

Nicole Mazzocato e Andrea Damante sono davvero solo amici o tra loro è nato qualcosa di più di una semplice amicizia? Questo al momento non possiamo saperlo con certezza, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte