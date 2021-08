Don Giovanni ossia il convitato di pietra in onda su Rai 5

La settimana di Rai 5 si apre con l’opera teatrale Don Giovanni ossia il convitato di pietra. Si tratta tratta una composizione di Giuseppe Gazzaniga, proposta nella versione messa in scena presso il Palazzo Vescovile della Villa Reale di Marlia.

A rendere ancora più avvincente la versione proposta, un cast grandioso con Ugo Benelli, Cettina Cadelo, Eva Csapo, Patrizia Gentile, James Loomis. A dirigere l’orchestra il Maestro Herbert Handt. La regia è di Beppe Menegatti. La regia tv è di Tonino Del Colle.

La trama si svolge tutta in una notte, di fronte alla villa del Commendatore. Si vede Pasquariello che sta aspettando il suo padrone, Don Giovanni. Quest’ultimo è entrato di nascosto all’interno della casa del Commendatore per circuire sua figlia (si sentirà pronunciare “La gran bestia è il mio padrone”). Qualcosa per fortuna evita che avvenga la tentata violenza così Don Giovanni si dà alla fuga inseguito dalla donna che lo vuole smascherare

