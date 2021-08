La neve e l’arte di scioglierla senza farla bollire in onda su rai 5

La neve e l’arte di scioglierla senza farla bollire è la proposta teatrale della domenica pomeriggio di Rai 5. Viene mandata in onda la registrazione di questi spettacolo andato I scena presso il Teatro Goldoni di Bagnacavallo nel 2007.

Quanto vedremo ha un sapore unico nel suo genere trattandosi di uno spettacolo che che può definire una via di mezzo tra il cabaret e il teatro dell’assurdo. Protagonista dello show è Gnocchi che veste i panni di un imbonitore. Bella speranza di fare la differenza è guadagnare, il protagonista fa mari e monti per vendere un rivoluzionario corso che dovrebbe permette di far cambiare vita in senso radicale, per abbracciarne una nuova dai risvolti inimmaginabili. Il tutto avverrebbe però nel giro di 80 anni.

