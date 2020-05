Juventus – Milan | Dove vedere il posticipo delle 20:45 di domenica 10 novembre in diretta e streaming

La dodicesima giornata del campionato di Serie A termina con il big match tra Juventus e Milan. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky.

La Juventus viene da una vittoria per 1 – 0 nel derby di Torino che l’ha vista vittoriosa contro un più che discreto Torino. Un’altra sconfitta invece per il Milan che perde in casa contro la Lazio con il risultato di 1 – 2 in favore dei biancocelesti. La Juve è saldamente a capo della classifica con i suoi 29 punti e l’unico pensiero che ha adesso è quello di tenere l’Inter quanto più lontano da lei; fondamentali, quindi, questi tre punti per non farsi riprendere dai nerazzurri. Il Milan non passa un bel momento; i suoi 13 punti non le garantiscono di potersi rilassare neanche in una sola partita e riuscire a strappare un risultato utile allo Juventus Stadium sarà l’unica prerogativa per i rossoneri.

