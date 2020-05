Parma – Roma | Dove vedere il posticipo delle 18 di domenica 10 novembre in diretta e streaming

La dodicesima giornata del campionato di Serie A continua con il posticipo tra Parma e Roma. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:00 e sarà visibile in diretta sui canali Sky.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!



E seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui

Il Parma è reduce da un pareggio all’Artemio Franchi, match terminato con il risultato di 1 -1. La Roma, invece, riesce a battere con il risultato di 2 – 1 un agguerritissimo Napoli che ha venduto cara la pelle. Il Parma è stabile nella sua decima posizione con i suoi 14 punti, appena sopra il Milan, e vorrà a tutti i costi strappare questa agognata vittoria in una difficile partita in casa. La Roma è proprio alle spalle di Inter e Juventus e nonostante i 6 punti che la dividono dalla seconda in classifica, i giallorossi sanno che ogni partita è fondamentale.

Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Parma – Roma

Il posticipo della dodicesima giornata di Serie A tra Parma e Roma è un’esclusiva Sky Sport.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:00 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sul canale Sky Sport Serie A ( canale 202 ). Per chi fosse possessore del servizio Sky Go sarà possibile vederlo in Live-Streaming su dispositivi mobili e PC.