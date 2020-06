Gabriel Garko confessa: “A 17 anni un uomo sposato ha tentato di violentarmi”

Gabriel Garko ha raccontato un episodio che lo ha molto segnato quando aveva 17 anni, un uomo sposato ha cercato di violentarlo

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Gabriel Garko. Il noto ed amato attore, dopo l’uscita della sua autobiografia – Andata e ritorno, si è lasciato sfuggire una delicata rivelazione della sua vita in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi 20 novembre.

L’attore ha raccontato che quando aveva 17 anni un uomo sposato, con figli, ha provato ad abusare di lui. Un episodio che lo ha segnato tanto quando era solo un ragazzo. Come ha reagito? In merito a ciò ha raccontato: “Da quella sera iniziai a fumare. Provai schifo, ma non ne parlai con nessuno, tanto meno con i miei”.

Fino ad ora Gabriel Garko non aveva mai raccontato questa storia. L’attore ha spiegato: “Perché lo dico solo ora? Perché con questo libro mi sono aperto più di quanto mi sarei aspettato e quell’episodio, che in verità credevo di aver rimosso, è tornato prepotente a farmi visita.”

Garko ha continuato dicendo: “Marco era un uomo “normale” agli occhi della società. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto. In passato non l’avrei mai dichiarato perché avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di me e io, mi creda, non ho mai cavalcato le notizie per farmi pubblicità”.

Gabriel Garko ha raccontato un altro episodio della sua vita privata. Nel 2014 qualcuno ha provato a sabotare la sua macchina. In merito a ciò ha svelato: “Forse volevano farmi fuori e io ne parlo soltanto ora. Nonostante le denunce fatte, non ho mai scoperto chi fosse il mandante. Non sono nuovo a episodi di questo genere. Una volta, fuori dal cancello di casa, mi scrissero “Garko drogato.”

Più volte l’attore si è ritrovato al centro del gossip per la sua vita sentimentale, tante sono state le voci trapelate sul suo presunto flirt con l’amico Gabriele Rossi. In merito a ciò ha detto: “Sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone.”

Gabriele Garko ha concluso dicendo: “Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno”.

Sara Fonte