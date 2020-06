Lecce – Cagliari | Dove vedere il posticipo delle 20:45 di domenica 24 novembre in diretta e streaming

La tredicesima giornata del campionato di Serie A continua con il posticipo tra Lecce e Cagliari. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky.

Il Lecce è reduce da una sconfitta per 4 -2 perpetrata dalla Lazio all’Olimpico. Il Cagliari, invece, ha vinto per ben 5 – 2 contro la Fiorentina in una spumeggiante partita a suon di gol.Il Lecce è in 16esima posizione ma fa compagnia al gruppone di fondo che lotta per uno spazio che li porti a metà classifica. Continua invece la scalata del Cagliari alla vetta della classifica trovandosi in terza posizione a pari punti con la Lazio e a soli 8 punti dalla Juventus.

Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Lecce – Cagliari

Il posticipo della tredicesima giornata di Serie A tra Lecce e Cagliari è un’esclusiva Sky Sport.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sul canale Sky Sport Serie A ( canale 202 ). Per chi fosse possessore del servizio Sky Go sarà possibile vederlo in Live-Streaming su dispositivi mobili e PC.