Per l’Alleanza! L’ultima fazione di Warcraft 3 Reforged è stata presentata

l’Alleanza, una fazione ben bilanciata e versatile, composta principalmente da Umani, Nani, Gnomi e Elfi Alti, tutti uniti per poter difendere il loro diritto a vivere in questo mondo, specialmente contro le forze brutali e onorevoli dell’Orda e le terrificanti e potenti forze del Flagello dei Non Morti.

Guidati da Re Nanici, Alti Maghi Elfici e Paladini , l’Alleanza tende ad avere unità non troppo forti, ma in grado di poter fare al meglio il loro lavoro, soprattutto se sono in sinergia con altri tipi di truppe, formando linee di combattimento solide e che possono respingere ogni attacco (un esempio tipico è formato dai fanti umani che fanno muro di scudi mentre i fucilieri nanici e gli incantatori elfici usano la loro tecnologia e magia per poter sfoltire i ranghi nemici / dare supporto e cure alla prima linea), mentre la potentissima cavalleria terrestre (cavalieri umani) e aerea (cavalca griffoni nanici) falcia i nemici del Bene.

L’Alleanza, come la nobile Orda, le silenti Sentinelle e il glorioso Flagello, saranno le quattro fazioni presenti all’interno del Remake di Warcraft 3, chiamato appunto Reforged, con un nuovo stile grafico e migliorie al gameplay.

Manca veramente poco e l’Hype è alla stelle, voi che ne dite?Lo prenderete?

Lorenzo Carbone

