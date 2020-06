Giulia De Lellis confessioni su Uomini e Donne e Damante: parla poi della sua relazione con Iannone

Giulia De Lellis ribadisce che non voleva fare il provino a Uomini e Donne, svela un aneddoto su Damante e parla del suo amore per Iannone

Giulia De Lellis torna a far parlare di sé, l’amatissima influencer si è lasciata sfuggire alcune importanti rivelazioni della sua vita privata in un’intervista concessa a Vanity Fair.

La De Lellis deve tutto il suo successo a Uomini e Donne, dopo aver partecipato alla trasmissione è diventata ad oggi una delle influencer più amate e seguite sui social. Ancora una volta ha però chiarito che lei non aveva voglia di fare il provino a Uomini e Donne.

In merito al suo percorso a Uomini e Donne ha infatti detto: “E’ successo tutto per caso…Non volevo nemmeno andare al provino di Uomini e Donne…Poi, invece, lì ho imparato quello che la vita di tutti i giorni non ti insegna: ad aspettare. Dovevo attendere per dichiararmi e per essere corrisposta…E questo mi ha insegnato molto…”

Giulia De Lellis al Trono Classico di Uomini e Donne credeva di aver trovato il vero amore, le cose tra loro però non sono andate più bene dopo qualche anno. L’ex corteggiatrice si è lasciata sfuggire un aneddoto vissuto con Andrea Damante quando erano in Kenia. Questo è ciò che ha raccontato: “Ricordo il momento esatto in cui l’ho capito: in Kenya, all’alba di una mattina spettacolare. Eravamo insieme, io e lui, su una mongolfiera.

Giulia ha aggiunto. “Sotto di noi la savana, gli animali, un panorama mozzafiato. Però stavo guardando da sola, anche se c’era lui accanto a me. Così vicino, così lontano. In quel momento ho capito che l’amore non basta. Mi sono detta: benvenuta nel mondo degli adulti.” Un mondo definito da lei difficile, complicato e diverso.

Giulia De Lellis oggi è felice con Andrea Iannone, la loro storia d’amore è diventata presto importante, dopo pochi mesi sono infatti andati a vivere insieme. Entrambi rispettano le loro passioni e il loro lavoro, in merito a ciò ha detto: “Ci rispettiamo. E quindi rispettiamo le passioni dell’altro. Io le sue gare. Lui i miei set. Appena posso salto sull’aereo e vado dove corre”.

L’influencer ha poi ammesso che ha paura ogni volta che lo vede sulla moto. Giulia De Lellis ha infatti concluso dicendo: “Una volta l’ho visto cadere, mi si è fermato il cuore. Sto male sempre ma non glielo dico. Perché la passione non si giudica né si ferma”.

Sara Fonte

