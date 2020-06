Serena Grandi sotto processo: l’attrice non ha pagato il conto di un resort?

Serena Grandi e l’ex fidanzato Luca Iacomoni citati in giudizio per aver lasciato un resort senza pagare il conto

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Serena Grandi, la nota ed amata attrice è finita a processo. Il motivo? Un resort di lusso nei pressi di Arezzo l’ha accusata di essere andata via senza pagare il conto.

La Grandi ha pernottato nella struttura insieme al compagno Luca Iacomoni la scorsa estate, per essere più precisi il 25 giugno 2018 prima di andare via avrebbero ringraziato per l’ospitalità andando via subito dopo senza pagare la cifra dovuta, di 741,59 euro.

La società che amministra il resort ha provveduto a citare in giudizio Serena Grandi e il suo fidanzato, il processo è iniziato ieri 18 dicembre 2019 ma è stato rinviato al 25 giungo del 2020. L’ex gieffina è molto nota nel mondo dello spettacolo, proprio per questo è sembrato alquanto strana l’accusa che le è stata rivolta. Sono in molti a pensare che potrebbe essersi trattata di un’incomprensione tra lei e la struttura dove ha pernottato.

L’attrice dovrà aspettare qualche mese prima di scoprire quale sarà la decisione del Tribunale in merito alla vicenda che l’ha resa protagonista. Lei e Iacomoni dovranno riunirsi davanti al giudice per la sentenza definitiva.

Ad oggi i due non stanno più insieme, solo pochi mesi fa Serena Grandi ha accusato l’ex fidanzato di stalking. L’attrice tramite uno sfogo social ai suoi tantissimi fan aveva svelato: “Pensare che ogni sera mi vedo costretta a dover spegnere il telefono poiché è un continuo di chiamate mirate probabilmente a farmi impazzire e a violare la mia intimità e quella delle mie mura“.

Sara Fonte

