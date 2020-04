I produttori di “The Witcher” voglio un Live Action di Final Fantasy.

La Sony Production ha appena annunciato che inizierà una collaborazione con le case produttrici Hivemind e Square Enix per poter creare una Live Action dedicata alla meravigliosa saga di Final Fantasy, in particolar modo focalizzandosi sul quattordicesimo episodio di questo mondo estremamente complessa e ricchissima di dettagli.

La serie verrà curata da due nomi di eccezione: Ben Lusting e Jake Thornton, che hanno già prodotto The Witcher per Netflix.

Sebbene non ci sia ancora il nome del regista, tanto meno il cast che si occuperà di impersonare i personaggi, sappiamo per ora solo una cosa: i personaggi di Cid e i simpaticissimi Chocobo( creature simili a degli struzzi biondi) saranno presenti, inoltre Jason Brown, direttore di Hivemind ha dichiarato in maniera euforica che:

La televisione è il mezzo ideale per catturare la straordinaria profondità, i temi sofisticati e l’immaginazione senza pari di Final Fantasy e della sua moltitudine di personaggi unici e sfaccettati.

Stiamo lavorando instancabilmente per riunire artisti di tutto il mondo che sono uniti per onorare la straordinaria eredità di questo franchise e dei suoi milioni di fan in tutto il globo.

Non vedo l’ora di poter visionare di più che cosa ci presenteranno e voi? Siete fiduciosi?

Lorenzo Carbone