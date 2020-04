Paola Di Benedetto piange per Fede al Grande Fratello Vip: la dedica del cantante

Paola Di Benedetto parlando di Federico Rossi è scoppiata a piangere al Grande Fratello Vip, lui posta una speciale dedica su Instagram

Si torna a parlare di Paola Di Benedetto, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia la gieffna è scoppiata in lacrime mentre parlava del fidanzato Federico Rossi. La Di Benedetto sente la sua mancanza e si chiede se il cantante del duo Benji e Fede la stia guardando da casa e se sia orgoglioso del percorso che sta facendo al Grande Fratello Vip.

Paola Di Benedetto ha fatto poi sapere che nonostante lei e Fede siano molto giovani ne hanno già passate di tutti i colori. Il fidanzato della gieffina prima dello sfogo di Paola non aveva commentato sui social la sua partecipazione al reality.

Dopo aver visto la fidanzata in lacrime, però, Federico Rossi su Instagram le ha dedicato un bellissimo post. Il cantante ha postato una foto di Paola Di Benedetto mentre dorme, alla quale ha aggiunto la seguente didascalia: “Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate!”.

Il cantante ha poi concluso dicendo: “Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”.

Sara Fonte