Roma – Lazio | Dove vedere il posticipo delle 18 di domenica 26 gennaio in diretta e streaming

La seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A continua con il derby tra Roma e Lazio. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà visibile in diretta sui canali Sky.

Nella scorsa giornata la Roma è riuscita a portare a casa la vittoria nello scontro contro il Genoa, vincendo fuori casa per 3 – 1. Goleada e vittoria per la Lazio che batte per 5 – 1 il Bologna all’Olimpico. Il derby della Capitale ha sempre un fascino particolare e in special modo quest’anno con le due squadre così vicine, i giallorossi a 38 e i biancocelesti a 45 punti, ci sarà davvero da divertirsi.

Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Roma – Lazio

Il posticipo della seconda giornata di ritorno di Serie A tra Roma e Lazio è un’esclusiva Sky Sport.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sul canale Sky Sport Serie A ( canale 202 ). Per chi fosse possessore del servizio Sky Go sarà possibile vederlo in Live-Streaming su dispositivi mobili e PC.