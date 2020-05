Matrix 4, il ritorno di Neo… ma sarà un Neo diverso

Matrix 4, ritorna Neo ma sarà un personaggio molto diverso

Matrix 4 è il nuovo, attesissimo capitolo della saga cybernetica più amata di tutto il mondo. Come nei film precedenti, i fans della saga di Matrix ritroveranno il protagonista Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carry-Anne Smith) e Niobe (Jada Pinkett Smith). Con alcune aggiunte al cast, nuovi personaggi che saranno coinvolti nelle vicissitudini adrenaliniche che sono diventate parte della vita di Neo da quando ha scoperto l’esistenza della Matrice. Insomma, Matrix 4 si preannuncia un vero successo ai botteghini. il film dovrebbe uscire nelle sale l’anno prossimo, il 21 Marzo 2021.

Le riprese di Matrix 4 si stanno svolgendo a San Francisco, dove si è già riunito il cast insieme agli addetti di produzione. Alcune immagini di scena “rubate”, però, hanno suscitato non poco stupore fra il pubblico. Infatti Keanu Reeves, fotografato durante le prove, indossa una mise che per il personaggio di Neo è decisamente insolita. Il lungo impermeabile di pelle nera, tratto distintivo del personaggio, è finito in cantina. Il “nuovo” Neo indossa infatti una semplicissima giacca abbinata a dei jeans. Un look casual che a molti ha fatto storcere il naso, ma dietro cui potrebbero celarsi esigenze di trama. E così sorge spontanea la domanda; cos’è successo a Neo? Perché, da combattente del cyber-spazio che era, il personaggio si ritrova a vestire i panni di un uomo qualsiasi?

Sembra assodato comunque che, qualsiasi spiegazione trovino i mutamenti nel suo look, questo Neo in Matrix 4 sarà un personaggio molto diverso dal solito. E sul Web sono immediatamente circolate le teorie e speculazioni più diverse su cosa il film potrebbe avere in serbo per l’amato protagonista. Matrix 4 vedrà anche delle importanti cambiamenti alla regia. Delle sorelle Wachowski resterà al timone solo Lana, produttrice del film e affiancata, stavolta, da Aleksander Hemon e David Mitchell alla sceneggiatura.