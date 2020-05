Serena Enardu e Pago, duro scontro al Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo

Pago incontra il fratello al Grande Fratello Vip, scoppia un’accesa discussione con Serena Enardu nella casa

Nervi molto tesi tra Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip, nella puntata di ieri 10 febbario su Canale 5. Pedro, il fratello del gieffino, è entrato nella casa per parlare con lui.

Pedro pensa che il percorso del fratello non sia più lo stesso dopo l’ingresso di Serena nella casa, ha fatto poi una confessione a Pago. Queste le sue parole: “È opinione comune, tra la tua famiglia e i tuoi amici. Dopo che è entrata lei ti stai concentrando troppo sulla coppia e poco su te stesso. Sei l’artista, il cantautore. Ci sta sì, però ho il dovere di dirti che se lei veramente ti ama ti aspetta fuori, non entra qua dentro.”

Il fratello del gieffino ha aggiunto: “Magari è anche vero che ti ama alla follia, non lo so, però per il bene tuo da artista ti aspetta fuori e ti fa fare il tuo percorso, che era bellissimo. Dopo vi chiudete in casa e ne parlate del da farsi. Il 21 gennaio ha messo like a quel ragazzo, che non vuol dire nulla però un po’ di buon gusto, tutto qua”.

Momento davvero delicato per Pago durante il confronto con il fratello, ci ha tenuto però a precisare che sta bene: “Non è nulla, l’ho voluta io qua. Che dicano quello che vogliono. Sappi che l’ho voluta io qua. Fidati che tuo fratello sta benissimo e ha bisogno di vivere questa roba con lei immediatamente proprio per tutto quello che stai dicendo tu. Ho voluto viverla adesso, è giusto così.”

Parlando di Serena Enardu ha aggiunto: “Lei mi sembra non sincera di più, come non l’ho mai vista prima. A me quello che è successo prima non interessa più, io e lei stiamo cercando di fare una cosa bellissima. Fidati come hai sempre fatto di tuo fratello. Serena è innamoratissima”.

Ad Alfonso Signorini il fratello di Pago ha detto: “Non è che non ci convince il suo amore, può avere tutti i fini migliori di questo mondo. Però gli ha fatto un male incredibile e non c’è stata mai da parte sua un avvicinarsi a noi, dare una giustificazione. Poi mio fratello stava facendo un percorso meraviglioso, lei arriva e lo sta vincolando. Stanno loro due sempre assieme. Non esce fuori l’individuo singolo, secondo me fa male anche a lei. Ho detto che sarebbe stato meglio che Serena lo avesse aspettato fuori. Potevano incontrarsi dopo e stare insieme e sposarsi, io sarei più felice di loro”.

Serena Enardu non crede di aver fatto nulla di male mettendo il like ad Alessandro, a Signorini ha detto: “Alessandro è una persona che conosco, i like sono pubblici. Non ho messo un like privato. Alessandro è un mio amico, se mi piace un suo scatto metto un like”.

Subito dopo la Enardu ha raggiunto Pago e Pedro in salotto, al cognato ha detto che il suo parere non la tocca. Il cantante ha fatto sapere che il fatto che la fidanzata abbia messo quel like non gli piace. Serena gli ha detto che se avesse avuto qualcosa da nascondere non avrebbe messo il like visto che tutti possono vederlo.

Pedro ha poi detto che c’era anche un altro like, a detta sua sarà sempre dalla parte del fratello e lo difenderà sempre. Rivolgendosi a Serena ha detto: “Mentre dici a mio fratello che lo ami metti questi like, non va bene”.

Pago ha detto che Serena avrebbe potuto evitare sapendo che lui è stato molto male, a detta sua alla fidanzata a volte manca questa sensibilità. Il fratello prima di lasciare la casa ha detto: “Spero che lui sia felice, non è che se sta con Serena io non sono felice. Poco mi importa di rivedere Serena in famiglia, l’importante è che sia felice Pago”.

Pago è apparso infastidito nella casa, parlando di Serena ha detto: “Siamo qua io e lei, io penso che lei in questo momento è qui per stare con me. Se ho cancellato delle cose c’è un motivo vero reale che è nel mio cuore. Di tutto il resto mi importa poco, però le cose ti toccano e ci vuole un momento”.

Poco dopo è scoppiata un’accesa discussione tra Serena Enardu e Pago, lei gli ha detto: “Cosa ti tocca nello specifico? Che è venuto tuo fratello a dirti che stai perdendo la tua immagine da artista o il like? La situazione è sempre questa. Dietro alla nostra crisi e a tuo fratello a dire quello che ha detto di me, cosa paga? Serena che ha messo un like. La nostra storia l’abbiamo distrutta insieme, non l’ha distrutta Serena a Temptation”.

La Enardu su tutte le furie ha aggiunto: “Ti deve dispiacere il cervello piccolo così di una persona di 50 anni che ti viene a dire una cosa così. La pochezza. Se avesse valore avrei messo il like? Il problema in quella storia non è Alessandro sono io”, ha detto ancora difendendosi. Il cantante ha risposto: “Non mi sto arrabbiando, mi dispiace e mi danno fastidio”.

Pago si fida di Serena, le crede se gli dice che non significa nulla quel like, ma gli dà comunque fastidio. Alla fidanzata ha infatti detto: “Ti devi mettere in testa che a me dà fastidio. Io non ti devo chiedere cosa devi fare, non è normale fidati. Se per te è normale viverla così vivila così con chi ti pare ma non con me. Perché a me mi fai solo male”. Lei ha così replicato: “Io me la vivo con chi mi pare allora”.

I due hanno continuato a discutere animatamenti, Signorini è intervenuto dicendo a Serena che avrebbe dovuto chiedere scusa a Pago, lei piuttosto infastidica ha risposto: “Se devo chiedere scusa lo deciderò io, non di certo tu”. Il conduttore non ha risposto a Serena, ha preferito cambiare discorso.

Sara Fonte