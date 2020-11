Fuori Famoso, $€ Freestyle di Sfera Ebbasta in tendenza: canzone e testo

E’ uscito questa notte il nuovo album di Sfera Ebbasta.

A due anni dall’uscita di Rockstar, esce Famoso – un album le cui singole tracce visual hanno totalizzato in nemmeno 12 ore numeri davvero importanti.

E tra le tracce più apprezzate (tanto da entrare in tendenza sul tubo) c’è sicuramente $€ Freestyle.

Una traccia senza autotune in cui il trapper si toglie più di qualche sassolino dalla scarpa, sottolineando di fatto come sia il più vero, l’originale, il primo e come gli altri trapperini sono tutti suoi epigoni.

Una traccia decisamente potente che lo colloca in un punto esatto della scena: il trono

$€ Freestyle, il testo della canzone

[Intro]

Money Gang

Brr, brr

[Strofa 1]

Racconti storie, le storie degli altri (Grr)

Si vede da come parli

Tu certe cose?nemmeno?le hai viste?(No, no)

Mi parli di droga o?mi parli di armi

Mi parli di grosse pile di contanti (Ah)

Grossi amici latitanti (Ué)

Ma un grosso babbo di minchia, fra’, è l’unica cosa che vedo davanti

E c’è la tua bitch che mi chiama (Brr, brr, brr)

Sempre alle 4 di notte, dice che sei tutto fatto di Xanax

Dice che non glielo dai così forte (No, no)

La porto in centro, le compro due borse (Okay)

Una per tenermi i soldi (Okay)

Tutti ‘sti trapper nemmeno li vedo

N?mmeno li cago, fra’, sono già morti

Tu fai la strada, solo sul microfono

Il mio fra’ è pazzo, c’ha il naso bionico

Ho alzato soldi come sulla panca piana

C’ho la tua puttana sopra il cofano

E chiamo un amico

Passami a prend?rmi sopra un attrezzo (No, no)

Sull’asfalto come le mie suole (No, no)

Mentre stiamo fumando sul tetto (Bu-bu-bu-bu)

[Ritornello]

E mi trovi in giro

Senza bodyguard, chiamo un amico (No, no)

Ho due macchine ma non le guido (Skrt)

Nel tuo quartiere mi fanno il tifo (Brr, brr)

Mi trovi in giro (Grr)

Senza bodyguard, chiamo un amico (No, no)

Ho due macchine ma non le guido (Skrt)

Nel tuo quartiere mi fanno il tifo (Brr, brr)

[Strofa 2]

Antiproiettile per il tuo odio (Pah-pah-pah)

Quante cazzate dette sul mio conto

Soldi sul conto, li sposto, li muovo

Li faccio, li spendo, li faccio di nuovo

Lo so che questi mi vogliono morto

Sono poveretti, come dargli torto

Volevi la coppa, ma ti prendi il cono

Lei che mi dice: “Sei un poco di buono”

Ehi, sono fuori in questa baraonda

Troppi soldi, c’ho una bara tonda

Trappi bene, però io mi annoio

Sulla Lambo slittiamo in rotonda

50 sul polso, 50 se suono

La Madonna al collo, la stessa del Duomo

Anche la tua tipa sa bene chi sono

Tu sei ancora a zero, come l’anno scorso (Ahah)

Euro nei miei pantaloni, mi spiace, non so i loro nomi, ehi

Non ho capito ancora perché nomini me o i miei homies, ehi (Brr)

Ho vari figli, ho vari sosia, ho vari cloni, ehi

Ma non ho competitori, ehi, ehi

[Ritornello]

E mi trovi in giro

Senza bodyguard, chiamo un amico (No, no)

Ho due macchine ma non le guido (Skrt)

Nel tuo quartiere mi fanno il tifo (Brr, brr)

Mi trovi in giro (Grr)

Senza bodyguard, chiamo un amico (No, no)

Ho due macchine ma non le guido (Skrt)

Nel tuo quartiere mi fanno il tifo (Brr, brr)

[Outro]

Ok, ok, ok, ok, ok

Money Gang, Billion Headz Money Gang, Gang, Gang, Gang

Dal niente a qualcosa, da qualcosa a tutto

Sfera Ebbasta, fra’, ehi

Money Gang

