Grande Fratello Vip, Fabio Testi ha bestemmiato? Rischia la squalifica?

Fabio Testi potrebbe essere squalificato dal Grande Fratello Vip, in molti lo accusano di aver bestemmiato nella casa

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Fabio Testi, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia il gieffino si è lasciato sfuggire un’esclamazione che potrebbe causare la sua squalifica dal reality. Dopo la 12esima puntata andata in onda ieri 17 febbraio, l’attore stava parlando con Antonella Elia e Pago quando ha detto: ‘rca madò’.

Ai tantissimi fan del reality non è certo sfuggita l’esclamazione di Fabio Testi, in moltissimi sui social lo stanno accusando di aver bestemmiato ed è per questo che chiedono che sia squalificato dal Grande Fratello Vip. Molti altri hanno però fatto notare che il gieffino non ha pronunciato la bestemmia per intero ed è per questo che non dovrebbe rischiare di essere squalificato.

Altri sui social hanno anche precisato che l’espressione usata dal gieffino è un tipico intercalare veneto. Al momento la produzione del Grande Fratello Vip non ha ancora rotto il silenzio in merito a ciò che è successo stanotte nella casa più spiata d’Italia.

Ci saranno dei provvedimenti nei confronti di Fabio Testi? Dovrà davvero abbandonare la casa? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire quale sarà la decisione del Grande Fratello Vip.

Sara Fonte