Very Insta People, intervista esclusiva al creatore di Italianascosta.it

Questa volta, cari lettori di nonsolo.tv, esploremo nella nostra rubrica V.I.P. un progetto molto interessante quanto suggestivo.

Un viaggio, è proprio il caso di dirlo, insieme al creatore di Italianascosta, un punto di informazione culturale per tutti gli appassionati traveler che amano scoprire i tesori nascosti della nostra penisola.

D: Quando nasce il progetto Italianascosta.it ?

R: Il progetto di Italianascosta.it è nato nel 2016. Ricordo che mi trovavo davanti ad un lago particolarmente affascinante e poco noto del Lazio ; il Lago del Turano. In quel momento pensai : chissà quante persone potrebbero appassionarsi a luoghi come questo, se cominciassi a parlarne nel web. Poche settimane dopo postai le prime foto. E ricordo che praticamente tutta la notte il mio cellulare squillava ; pensavo di aver lasciato una sveglia accesa, invece erano notifiche di like che arrivavano. Nel giro di un mese ci seguivano già diecimila persone !

D: Quante visite conta il sito ?

R: Su Facebook – il nostro social nativo – abbiamo oltre 168.000 followee ed ogni mese superiamo il mezzo milione di accessi. Siamo presenti anche su Instagram con oltre 17.000 follower. Il sito raggiunge quarantamila visite circa ogni mese.

D: Puoi dirci un luogo insolito o nascosto a cui sei particolarmente legato ?

R: La Valle di Sauris. Un posto magico in Friuli Venezia Giulia, nella parte nord occidentale, quasi al confine con il Veneto. C’è un’atmosfera magica in quel territorio, qualcosa che io stesso non riesco a spiegarmi. Le persone sono sempre accoglienti, il lago è di una bellezza indescrivibile ed al Pa Krhaizar di Lateis (una delle varie frazioni) si può ammirare uno dei cieli stellati più belli d’Europa per la pressochè totale assenza di inquinamento luminoso. Cose che in città possiamo solo sognarcele..!

D: Hai in mente nuovi progetti per il sito nel nuovo anno ?

R: Stiamo progettando in queste settimane la nuova veste grafica. La nascita di mia figlia ha permesso a me e Veronica (mia moglie e mia compagna di viaggio) di ampliare l’offerta di contenuti anche al segmento family. Viaggeremo tanto, come tutti gli anni, cercando di raccontare come sempre tutto ciò che di bello l’Italia ha da offrire.

Sergio Cimmino