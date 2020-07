Serena Enardu svela: “Pago vuole del tempo, ma stiamo vivendo un momento magico”

Serena Enardu parla del suo rapporto con Pago dopo il Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto l’ex gieffina

Si torna a parlare di Serena Enardu e Pago, entrambi ex concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

L’ex tronista di Uomini e Donne era entrata nella casa per riconquistare Pago e c’è riuscita. Dopo il reality i due sembrano essere molto felici e complici, stanno trascorrendo in Sardegna la quarantena insieme a causa del Coronavirus.

In un’interista rilasciata a Il Giornale, Serena Enardu ha parlato della sua storia d’amore con Pago. Ad oggi l’ex gieffino non è ancora pronto a convolare a nozze con Serena, in merito a ciò lei ha spiegato: “Dopo tutto quello che è successo Pago vuole del tempo per capire se io sono la persona giusta e viceversa. Stiamo vivendo un momento magico, stiamo insieme, siamo felici e va tutto bene ma affrontiamo il rapporto in maniera diversa. Io con grande entusiasmo, lui con qualche riserva in più rispetto a me. Capisco che tutto quello che è successo non si può cancellare in un giorno“.

Dopo il Grande Fratello Vip i due avevano fatto sapere di volersi trasferire a Milano per un nuovo inizio, a causa dell’emergenza Coronavirus hanno però dovuto rimanere. La Enardu ha detto: “Appena siamo tornati insieme ci siamo messi a cercare una nuova casa, con l’idea di ricominciare insieme tutto da capo. Il luogo, la casa, l’arredamento… Tutto doveva essere un nuovo inizio.”

Serena Enardu ha poi aggiunto: “Questo rimane uno dei primi progetti che andremo a realizzare non appena il momento sarà diverso. Ora siamo in attesa di quello che potrà succedere, non per la nostra coppia ma per la difficile situazione che sta attraversando Italia per via dell’emergenza sanitaria”.

A causa del suo ingresso al Grande Fratello Vip, la compagna di Pago è stata molto criticata e attaccata sui social. In merito a ciò ha concluso dicendo: “Il Grande Fratello Vip per me è stata la possibilità di salvare la nostra coppia. Ero consapevole che a livello mediatico poteva trasformarsi per me in un massacro ma non m’importava. Non appena ho visto che Pago avvertiva la mia mancanza ne ho approfittato”.

Sara Fonte

