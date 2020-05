Chi è Antinea Curatolo, concorrente del reality Instagram Il Bugiardo?

Sesta “puntata” di presentazione dei protagonisti de‘Il Bugiardo’, reality svolto interamente su Instagram ed ancora in corso d’opera sul social network.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!



E seguici anche su Instagram cliccando qui

Vi abbiamo già presentato tre uomini partecipanti al reality (Kristian Donnarumma – Nello NPJ – Corrado Orlando) e due donne (Miriam Pollio – Valentina Cennamo).

Torniamo adesso alle donne, presentandovi Antinea Curatolo.

D: Quando hai deciso di partecipare al reality ‘Il Bugiardo’? Come sta procedendo?

R: Ho deciso di partecipare al reality appena me l’hanno comunicato. Sta procedendo bene, molto divertente come gioco e soprattutto distrae un po’ da questo periodo!

D: Quali sono le tue passioni nella tua vita?

R: Le mie passioni sono danzare, cantare e recitare da sempre.

D: Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

R: Vorrei entrare nel mondo dello spettacolo sfruttando al meglio le mie doti artistiche.

D: Come ti vedi da qui a dieci anni?

R: Avrò terminato i miei studi per intraprendere la carriera da insegnante e spero di aprire una scuola di danza, canto e recitazione!