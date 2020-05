Sossio Aruta sogna un nuovo lavoro: “Continuo a vendere la frutta ma non posso sopravvivere così”

Sossio Aruta vende la frutta per vivere ma sogna un lavoro diverso per il futuro, ecco cosa ha detto l’ex gieffino

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Sossio Aruta, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Il suo percorso nella casa è piaciuto a moltissimi telespettatori, Aruta si è infatti classificato al terzo posto. Nella casa più spiata d’Italia ha svelato che per vivere vende la frutta, sembra però che questo non basti all’ex calciatore.

Sossio Aruta in un’intervista concessa al settimanale Nuovo ha fatto sapere che per il suo futuro sogna un lavoro diverso, realizzare i sogni però non è facile ed è per questo che è triste.

A Nuovo l’ex gieffino ha dichiarato: “Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quanto potrò portare avanti il mio progetto.”

A causa dell’emergenza Coronavirus la vita di ognuno di noi è cambiata, in merito a ciò Sossio Aruta ha detto: “Sono triste perché vorrei uscire insieme alla mia compagna Ursula e alla nostra figlioletta Bianca per portarla a giocare con la sabbia e a vedere il mare. Ma oggi anche le cose semplici non sono più possibili”.

E ancora: “E poi non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli maschi: Daniel Ciro e Diego che vivono a Cervia e che ormai non vedo da mesi”.

Riferendosi ancora all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, Sossio Aruta ha concluso dicendo: “Sono disgustato da questa situazione: è un po’ come se stessimo vivendo la terza guerra mondiale ma senza armi. Per me questa è l’ennesima dimostrazione che qualcuno di potente sta manovrando il gioco e che noi siamo soltanto pedine…”

Sara Fonte