Very Insta People, intervista a Valentina Tozza de La cucina che Vale

Protagonista della nostra rubrica dedicata al mondo degli influencer è Valentina Tozza, una donna energica, vitale e poliedrica, che mette tutta la sua passione e amore per la cucina nel suo progetto “La cucina che Vale” – senza trascurare le radici famigliari fatte di importanti tradizioni e testimoni culinari.

D: Valentina, ci può dire il legame che ha avuto, oppure ha con sua nonna ?

R: Con mia nonna ho avuto un legame molto forte, mi ha praticamente cresciuta e da lei ho preso la passione per la cucina e per il buon cibo

D: Il suo blog compierà 10 anni di attività l’anno venturo, un bilancio?

R: La Cucina Che Vale è un viaggio meraviglioso che mia ha fatto rinascere. Ho trasformato la mia passione in lavoro e sono molto soddisfatta per tutto. Gli anni che verranno saranno ricchi di nuovi e grandiosi progetti.

D: Lei è mamma e una cuoca con molti follower. Come riesce ad abbinare le due cose?

R: Sono mamma, moglie e adoro la mia famiglia che, viene sempre prima di tutto, il segreto è stare bene con se stessi, amarsi e poi tutto vien da sé. Per riuscire a far funzionare tutto ci vuole impegno ma, niente è impossibile.

D: Crede che in un momento così delicato di pandemia, la cucina possa rappresentare un momento di svago per le persone ?

R: Questo periodo storico segna un grande cambiamento per tutti i settori. La cucina da sempre è un luogo in cui ci si rifugia per trovare conforto. La cucina sicuramente è un’ancora di salvezza per tante persone, il cibo è nostro amico se ben compreso e rispettato.

Sergio Cimmino