Chi è la voce di Emigratis? Curiosità e biografia di Francesco Pannofino, doppiatore e attore

In replica in questo period in cui – causa coronavirus – le produzioni originali scarseggiano, Emigratis continua a conquistare una buona fetta di ascolti.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!



E seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui

E così in molti si sono chiesti (io in primo luogo, poi riuscendo a rispondermi da solo): chi è la voce narrante di Emigratis?

Si tratta di uno dei doppiatori più noti del panorama italiano: Francesco Pannofino.

Nato in Liguria nel novembre del 1958 (ma romano d’adozione), Pannofino è – come appena detto – uno dei doppiatori più noti del panorama tricolore, avendo prestato la propria voce a decine di attori internazionali.

Giusto per citarne alcuni (ci rifacciamo alla pagina di Wipedia lui dedicata):

Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas, Daniel Day-Lewis, Wesley Snipes e Philip Seymour Hoffman.

In realtà in molti conosco Pannofino per la sua magistrale interpretazione del regista di Boris René Ferretti.

Venendo alla sua vita, Pannofino è stato il 16 marzo 1978 tra i testimoni oculari dell’agguato di via Fani in cui venne rapito Aldo Moro (Pannofino stava aspettando l’autobus per recarsi all’università).

Sulla vicenda Pannofino ha scritto una canzone – Il sequestro di Stato.

È sposato con l’attrice e doppiatrice Emanuela Rossi ed i due hanno avuto un figlio.

Separatisi nel 2006, Pannofino e la Rossi si sono sposati una seconda volta nel 2011 (ma continuano a vivere in case diverse).