Coronavirus, la quarantena ha creato nuovi videogiocatori di tutte le età

La diagnosi di coronavirus può tenervi dentro casa per un lungo periodo di tempo, così quando la madre di Kevin Learst è risultata positiva a marzo, ha avuto bisogno di diventare creativo per confortarla durante il suo recupero. Ha preso una Switch e una copia di Animal Crossing: New Horizons nella sua casa in Michigan, e l’ha trasmessa in diretta su FaceTime per aggiornarla sulle basi di orticoltura, paleontologia ed entomologia che definiscono l’interpretazione Nintendo della vita sull’isola antropomorfa. I periodi di quarantena e di autoisolamento possono durare anche un mese. Quale momento migliore per diventare un videogiocatore?

“Ho pensato che sarebbe stato impegnativo insegnarle a giocare. Soprattutto perché non eravamo fisicamente nella stessa stanza e lei non è mai stata la migliore a giocare ai videogiochi”, dice Learst. “Quindi è stato molto importante dirle quali pulsanti premere”. Ora, qualche settimana dopo, mi sveglio ogni giorno e vedo che è già online e sta andando molto bene. Ha capito tutto e cerca persino di insegnarmi cose nuove sul gioco”.

Dawn Learst, la madre di Kevin, dice che l’ultima volta che ha giocato seriamente a un videogioco è stata al primo Legend of Zelda alla fine degli anni ’80. La sua esperienza di Animal Crossing è stata un salto improvviso nei dettami e nei linguaggi dell’industria moderna, saltando i tre decenni precedenti di tendenze, idee e informazioni contestuali.

Per la cronaca, Dawn ha le stesse lamentele che tutti noi facciamo con New Horizons. “Mi sembra di viaggiare sulle stesse isole più e più volte, e di non acquisire cose che non posso ottenere sulla mia isola”, dice. “Anche se lanciassi un’esca per i pesci, spererei di ottenere qualcosa di più di un branzino”. (Detto questo, Dawn ha catturato più tartarughe di Kevin ed è motivo di orgoglio per lei).

“Il recupero da Covid-19 è stato solitario. Giocare il gioco con Kevin e la sua ragazza mi ha aiutato a sentirmi legata alla mia famiglia“, dice Dawn. “Abbiamo condiviso molte risate in queste ultime settimane e non mi sentivo così vicina a mio figlio da molto tempo”.

È facile perdere il senso di sé durante una pandemia. Queste ultime settimane di quarantena sono state segnate da momenti di mania e dissociazione; tutti abbiamo cercato di rimanere sani di mente affilando vecchi hobby, o scoprendone di nuovi. I capelli appena tinti di rosa stanno assediando Twitter in tutti i Paese; qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? Non c’è niente da fare, il che ha aperto un intero universo di cose che abbiamo sempre voluto fare.

E così, le persone più curiose di tutto il mondo hanno finalmente trovato il loro Eden. La cultura dei giocatori è stata tradizionalmente calcificata in un atteggiamento di esclusione, che ha spento un numero infinito di potenziali clienti a causa di un ambiente tossico di elitarismo, sessismo e rabbia nerd. Negli ultimi anni, però, queste forze di polizia si stavano già atrofizzando. La Switch, in particolare, ha attratto più donne e una fascia d’età di clienti più ampia rispetto ai suoi contemporanei. Il Coronavirus non ha dato il via a questa tendenza ma ha sicuramente dato la spinta necessaria affinché si consacrasse un qualcosa che era già nell’aria da molto tempo.