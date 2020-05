Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro insieme in Sicilia: ecco perché vivono in due case separate

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro più innamorati che mai, l’ex gieffina spiega perché stanno vivendo in due case separate in Sicilia

Si torna a parlare della bellissima storia d’amore nata tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip 4, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

I due dopo il Grande Fratello Vip non vedevano l’ora di poter vivere liberamente il loro amore lontano dai riflettori, dopo la fine del lockdown si sono finalmente rivisti e si godono la loro relazione.

Paolo e Clizia si sono rivisti in Sicilia, lui non ha però ancora conosciuto Nina, la figlia della Incorvaia, i due stanno infatti vivendo in due case diverse. Ospite ieri a Non Succederà Più, l’ex gieffina ha spiegato che vuole aspettare ancora un po’ di tempo prima di presentare il fidanzato alla figlia.

Per il momento Clizia Incorvaia dedica il suo tempo un po’ alla figlia un po’ a Paolo. La nota influencer sembra aver legato molto con la madre di Paolo, Eleonora Giorgi, la suocera ha conosciuto anche la madre di Clizia virtualmente. In merito a ciò ha detto: “Abbiamo fatto delle video chiamate tutti insieme nei giorni scorsi. I nostri genitori vanno molto d’accordo”.

La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sembra diventare sempre più seria e importante. L’ex gieffina spera di aver trovato il vero amore questa volta. Lei stessa ha detto: “Spero che Paolo sia il mio amore eterno. Siamo migliori amici, innamorati e amanti. Ci raccontiamo tutto, del presente e del passato, senza alcuna paura di essere giudicato dall’altro”.

Non appena si tornerà alla normalità, Clizia Incorvaia tornerà a vivere a Milano con la figlia, Ciavarro vive invece a Roma. L’ex gieffina non sembra temere la distanza, ha infatti concluso dicendo: “Ci vedremo ogni weekend, la distanza è poca”.

Sara Fonte