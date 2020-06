Come e quando si farà The Strangers 3? Quello che sappiamo ad oggi

“The Strangers” è un film horror del 2008, appartenente al sottogenere “slasher”.

Il film è diretto e sceneggiato da Bryan Bertino ed include un cast composto da: Liv Taylor, Scott Seedman, Gemma Ward ed altri interpreti.

Il lato più interessante circa questo film è che, in parte, la sceneggiatura è tratta da un fatto di cronaca accaduto davvero, per quanto riletto sula base delle esperienze personali del regista.

L’impatto della vicenda e della sua rilettura é stato talmente potente che negli ultimissimi anni ha portato ad un altro slasher ispirato ad essa, intitolato “Strangers Pray At Night”, un film che sarebbe più coretto classificare come reboot piuttosto che come remake.

Ma cosa c’è di vero e cosa c’è di inventato in questo film? Scopriamolo insieme.

La storia che ha ispirato il film è quella di Glenna Sharp.

La donna possedeva una casa che affittava durante le vacanze estive, posta al numero 28 del Keddie Resort, tuttavia nell’estate dell’81 aveva deciso di passarci del tempo lei stessa insieme a suo figlio e sua figlia.

Un giorno, i tre vengono rinvenuti cadaveri in seguito a quello che appare come un crimine estremamente violento e privo di alcun movente plausibile di base: i tre erano sati immobilizzati con nastro adesivo, picchiati con un martello e soltanto successivamente uccisi. Nessun colpevole fu mai individuato. Per fortuna, il marito di Glenna e gli altri due figli della coppia non erano in casa, e sfuggirono dunque agli aguzzini.

Dato il successo enorme dei primi due film, non si placano i rumors sulla lavorazione del terzo capitolo della saga horror.

Se il terzo film venisse realizzato, è probabile che Bailee Madison e Lewis Pullman possano riprendere i loro ruoli nei panni di Kinsey e Luke, i sopravvissuti.

C’è anche la possibilità che Damian Maffei possa apparire come l’uomo mascherato, nel caso in cui non muoia nel secondo film.

Nel caso in cui a “The Strangers 3” venga data una direzione completamente nuova dei film slasher, l’intero cast potrebbe essere nuovo. Dobbiamo aspettare e vedere come verrà impostata la trama del terzo film.

Johannes Roberts ha diretto “The Strangers: Prey at Night” e dal momento che ha fatto un ottimo lavoro, guadagnando consensi dalla critica e dal punto di vista commerciale, ci sono buone probabilità che possa tornare alla regia.

Dal momento che Bryan Bertino è stato coinvolto in entrambi i progetti, prima come regista e sceneggiatore, e poi come sceneggiatore, possiamo aspettarci il suo zampino anche nel terzo film.

Al momento la data più probabile dell’uscita di ‘The Strangers 3’ è stata abbozzata al 2023.