KFConsole: 4k, 120 FPS e una griglia per cucinare il pollo

Per non essere superato dalla PlayStation 5 di Sony e Xbox Series X di Microsoft, la catena di fast food KFC ha lanciato la propria console di gioco.

Ma purtroppo non è veramente così.

KFC (precedentemente chiamato Kentucky Fried Chicken) ha pubblicato un video che mostra la sua nuova KFConsole sui social media un giorno dopo la rivelazione della PlayStation 5 con un design che ha suscitato reazioni contrastanti.

La KFConsole ha l’aspetto di una vera e propria console di gioco con un pulsante di accensione, unità disco e luci rosse. Il video sostiene inoltre che la KFConsole ha una compatibilità multipiattaforma.

Tuttavia, un dettaglio rivela la burla. La KFConsole ha anche incorporato una griglia incandescente BBQ chiamata la “camera del pollo” per quando i giocatori hanno la voglia di cucinare un po’ di pollo.

Il video della KFConsole ha una data di uscita per la console stimata al 12 novembre, quindi speriamo che KFC abbia in programma qualcos’altro per il futuro.

KFC, inoltre, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento in merito.

Nonostante la console sia solo un ingegnoso scherzo, KFC ha in effetti un interesse per il mondo del gaming. Il suo account Twitter di KFC Gaming ha oltre 123.6K followers e l’account Instagram di KFC Gaming ha 66.6K followers.

Nel 2019, KFC ha rilasciato un vero e proprio gioco chiamato I Love You Colonel Sanders Dating Simulator Game, che è stato lanciato su Steam; e KFC incoraggia i giocatori a realizzare build KFC in Minecraft e a condividerle.

KFC inoltre non ha paura di avventurarsi nel marketing più insolito, tra cui una vera e propria tastiera per computer di pollo fritto KFC completa di un mouse a bacchetta di pollo, crema solare al profumo di pollo fritto KFC, smalto per unghie KFC che sa di pollo fritto e scarpe KFC Crocs quest’anno.

Quindi, quando si tratta di prodotti KFC, a volte è difficile distinguere cosa è reale e cosa è uno scherzo. Come previsto, i giocatori sono andati sui social media chiedendosi se la KFConsole fosse reale o una bufala.

Qualcuno ha twittato: “Qualche titolo in esclusiva?“

KFC ha risposto con il commento, “You know it“, insieme a un’immagine del gioco KFC I Love You Colonel Sanders Dating Simulator Game.

Anche la Xbox ha risposto al tweet di KFC con la domanda “Si può mettere di traverso?” riferendosi ai recenti meme sul design delle console PlayStation 5 e Xbox Series X.