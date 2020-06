Chi è Cristiano Caccamo: biografia e curiosità sull’attore calabrese

Cristiano Caccamo è un attore discretamente gettonato, con un seguito social importante.

Ha oltre 860mila follower su Instagram.

Molte sono le ragazze, che apprezzano le foto del Cristiano – classico prototipo di bellezza mediterranea (con un fisico davvero notevole – 72 kg per 180 centimetri. Non a caso ha fatto il modello).

Nato in Calabria, a Taurianova, è figlio del poeta e scrittore Michele Caccamo.

Ha lasciato la Calabria già a 15 anni per trasferirsi in un convitto ad Assisi, in Umbria.

Da sempre appassionato alla recitazione, è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Nel 2010 – a 21 anni – ha esordito a teatro nell’opera Ciechi (interpretando un ruolo minore – un soldato).

Di lì in poi, svariate esperienze da protagonista.

Il primo è in Cenere, uscito nel 2014.

Importante il ruolo ricoperto nel 2018 in Puoi baciare lo sposo, film in cui è protagonista insieme a Salvatore Esposito.

Da segnalare quindi la sua presenza in due importanti serie tv: Che Dio ci aiuti (dove interpreta il ruolo di un giovane cardiochirurgo) e Don Matteo (fidanzato di Anna Olivieri, Capitano dei Carabinieri).

Ignoto il suo stato sentimentale.

In passato gli sono stati attribuite relazioni con la collega in Questo è il mio paese, Valentina Romani, e con la sua migliore amica Diana Del Bufalo, conosciuta sul set di Che Dio ci aiuti, ma in entrambi i casi le relazioni sono state smentite.

Sarà protagonista di Sotto il sole di Riccione film scritto da Enrico Vanzina e lanciato su Netflix a partire dal prossimo primo luglio: