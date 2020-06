Chi è Elena Preziosi, la figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi?

Va in onda da stasera su Canale 5 Il Processo, la nuova fiction che ha come protagonista la nota ed amata Vittoria Puccini, l’attrice deve il suo successo soprattutto alla serie Elisa di Rivombrosa.

Sul set di Elisa di Rivombrosa la Puccini ha conosciuto Alessandro Prezione, tra loro scoppiò presto l’amore. La loro è stata una bellissima storia d’amore, dalla quale è nata anche un figlia.

La figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si chiama Elena Preziosi, oggi ha 11 anni. Dopo la rottura i due sono in ottimi rapporti, soprattutto per il bene e la serenità della figlia. In una passata intervista l’attrice ha fatto sapere che Elena ha un bellissimo rapporto con il suo compagno Fabrizio Lucci, a detta sua è diventato una presenza importante nella vita di sua figlia.

Elena Preziosi somiglia molto alla madre, sia esteticamente che caratterialmente. Anche lei deciderà di intraprendere la carriera di attrice e di diventare un personaggio noto del mondo dello spettacolo come i suoi genitori? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

