Chi è Giulio Berruti, la probabile nuova fiamma di Maria Elena Boschi

Ecco chi è Giulio Berruti, l’attore ha una storia d’amore con Maria Elena Boschi?

Giulio Berruti è nato a Roma il 27 settembre 1984, è figlio del noto chirurgo oculista Giuseppe Berruti di Moncalvo. Da ragazzo sembrava volesse prendere la stessa strada del padre, nel 2010 si è infatti laureato in Odontoiatria e protesi dentaria, nel 2015 si è specializzato in Ortodonzia.

Sin da quando era molto giovane si è però fatto spazio anche nel mondo dello spettacolo, prima come modello poi come attore. Berruti è diventato famoso per aver recitato in diversi e importanti film e serie tv. Nel 2018 ha scritto anche un romanzo, “Nutshell – Romanzo”.

Nel 2005 Giulio Berruti ha recitato nel film Melissa P. e Scrivili sui muri, ha interpretato un ruolo nella serie La Freccia Nera nel 2006. Ha conquistato maggiore successo nel 2007 per aver recitato nella serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Ha recitato anche nella serie Matrimoni e altre follie e in Squadra Antimafia – il Ritorno del boss.

Il noto ed amato attore ha partecipato nel 2018 al talent show per Vip Dance Dance Dance insieme alla compagna di Luca Argentero, Cristina Marino. Di recente ha interpretato un ruolo in Gabriel’s Inferno, la serie è uscita lo scorso 20 maggio 2020.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore sembra essere legato sentimentalmente all’ex ministra Maria Elena Boschi. I due sono stati paparazzati più volte insieme ma hanno sempre detto di essere solo ottimi amici.

Nell’ultimo numero del settimanale Chi, in edicola da oggi, sono stati però beccati per la prima volta mentre si scambiavano un bacio. Questa volta confermeranno di avere una relazione?

